Завод времен Петра I в Сестрорецке подал иск о собственном банкротстве

Точный размер долговой нагрузки перед кредиторами пока официально не раскрывается.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 1 сентября зарегистрировал заявление АО "Сестрорецкий инструментальный завод" о признании предприятия несостоятельным. На данный момент документ еще не принят судом к производству, следует из данных базы "Электронное правосудие".

Инициатива банкротства последовала вскоре после того, как в июле 2026 года имущественный комплекс завода был обращен в доход государства. Суд постановил передать государству 45 капитальных объектов общей площадью около 45 тысяч квадратных метров и земельные участки площадью порядка 20 гектаров. Сейчас на территории бывшего производства функционирует коммерческий "Восков Технопарк".

Точный размер долговой нагрузки перед кредиторами пока официально не раскрывается. Однако представление о финансовом состоянии компании дает дело о национализации: прокуратура указывала на недоимку по налогам в размере 271 млн рублей. Кроме того, свои требования к предприятию предъявляли крупные арендаторы технопарка и другие кредиторы.2 источника

Напомним, поводом для смены собственника стала отмена сделки от 2023 года по продаже 98,72% акций завода предпринимателю Виктору Осокину через ООО "Волга". Сумма сделки в 1,29 млрд рублей была взыскана в доход государства из-за нарушений при согласовании с иностранными структурами и использования средств, выделенных на развитие территории, для покупки контроля над предприятием.

Основанный указом Петра I в 1721 году, Сестрорецкий инструментальный завод исторически снабжал российскую армию инструментами и оружием. В настоящее время промышленную продукцию предприятие не выпускает.

Ранее суд обязал Петербург выплатить ОСК 34 млн рублей за ремонт здания.

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