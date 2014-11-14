Суд обязал Петербург выплатить ОСК 34 млн рублей за ремонт здания

КИО отказался зачесть расходы.

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск АО "Объединенная судостроительная корпорация" к комитету имущественных отношений города о взыскании неосновательного обогащения и процентов. Общая сумма, подлежащая взысканию, с учётом финансовых санкций превысила 34 млн рублей.

Суд постановил взыскать с Петербурга в лице КИО за счёт городской казны 28,34 млн рублей основного долга и 5,75 млн рублей процентов за пользование чужими средствами. Проценты будут начисляться до дня фактического погашения задолженности. Также в пользу ОСК взыскано почти 566 тыс. рублей судебных расходов.

Спор возник из-за отказа КИО зачесть расходы на капитальный ремонт в счёт арендной платы. ОСК с 2019 года арендовала комплекс нежилых помещений площадью более 3,3 тыс. кв. метров в переулке Антоненко. Состояние здания на момент передачи было признано неудовлетворительным. В 2021 году корпорация провела капитальный ремонт за свой счёт, получив необходимые согласования. Первоначально стоимость работ оценивалась в 32,4 млн рублей, но в ходе разбирательства размер возмещения скорректировали до 28,3 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Витебском вокзале раскрыли кражу рюкзака. Сумма причиненного ущерба составила около 35 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV