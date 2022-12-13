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На проспекте Обуховской обороны реконструируют историческое здание под детский сад
Сегодня, 13:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Обуховской обороны реконструируют историческое здание под детский сад

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Историческое здание планируется реконструировать и сохранить существующие габариты со стилизацией новых конструкций под промышленную архитектуру Петербурга.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на реконструкцию исторического здания на проспекте Обуховской обороны. Там появится детский сад на 110 мест. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт".

Историческое здание планируется реконструировать и сохранить существующие габариты со стилизацией новых конструкций под промышленную архитектуру Петербурга.

В здании общей площадью около 4 тысяч м2 будут размещены помещения детских групп, бассейн, музыкальный и спортивный залы, кружки.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Теги: госстройнадзор, детский сад, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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