Арбитраж обязал собственника отреставрировать дом Кокорева в Пушкине

На выполнение всех работ владельцу отведено ровно 36 месяцев с момента вступления судебного решения в силу.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Собственника здания на Московской улице, 55, в городе Пушкин – ООО "Усадьба Кокорева" – обязали провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения.

На выполнение всех работ владельцу отведено ровно 36 месяцев с момента вступления судебного решения в силу. Основанием для разбирательства стала проверка, которую КГИОП провел в феврале 2026 года. Инспекторы установили, что собственник проигнорировал предписания охранного обязательства, утвержденного еще в январе 2022 года. Согласно этому документу, работы должны были завершиться до 18 января 2026 года, однако к делу так и не приступили.

В качестве меры принуждения суд установил ежемесячную неустойку: в случае неисполнения решения с владельца будет взыскиваться 20 тысяч рублей вплоть до полного выполнения обязательств.

Стоит отметить, что попытки привести объект в порядок предпринимались и ранее. В 2020–2021 годах КГИОП уже согласовывал проектную документацию и выдавал разрешения на проведение ремонта, включая устройство перекрытий второго этажа и дополнительные научные исследования. Заказчиком тех работ выступало ООО "Парадный Пушкин", однако до фактической реставрации дело тогда не дошло. Теперь у текущего владельца есть три года, чтобы исправить ситуацию.

Ранее мы сообщили о том, что суд отказал КГИОП в требовании восстановить снесенное историческое здание в Песочном.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга