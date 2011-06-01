Суд отказал КГИОП в требовании восстановить снесенное историческое здание в Песочном

До расселения постройка использовалась как жилой дом, затем пережила несколько пожаров.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск городского комитета по охране памятников (КГИОП) к ООО "Вода". Ведомство требовало обязать компанию восстановить внешний облик исторического здания на Советской улице, 41 в поселке Песочный, а также взыскать судебную неустойку за его "самовольный снос". Как пишет издание "Деловой Петербург", речь идет о деревянном доме площадью почти две тысячи квадратных метров. До расселения постройка использовалась как жилой дом, затем пережила несколько пожаров. Объект находился в собственности города до 2023 года, пока не был продан на торгах за 12,4 миллиона рублей компании "Вода".

В 2024 году новый собственник разобрал постройку. После этого КГИОП организовал внеплановую проверку, по итогам которой специалисты установили, что здание являлось дореволюционным. Собственнику объявили предостережение, а в марте текущего года комитет подал иск с требованием восстановить фасад объекта в течение двух лет.

На судебном процессе представители компании "Вода" заявили об отсутствии данных для воссоздания облика демонтированного дома. Кроме того, они указали, что из-за капитального ремонта, проведенного 65 лет назад, постройка утратила историческую ценность, а ее техническое состояние было аварийным и угрожало безопасности граждан. Суд согласился с доводами ответчика и полностью отклонил требования ведомства.

По данным системы "Контур.Фокус", компания "Вода" зарегистрирована в Петербурге и работает в сфере строительства. Организация выполняла государственные контракты на ремонт тепловых и водопроводных сетей. Баланс предприятия на конец 2025 года составлял 61 миллион рублей при выручке в 37,9 миллиона.

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