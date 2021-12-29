Госстройнадзор продлил разрешение на строительство жилого дома на месте ВНИИБ

Меры предварительной защиты были отменены.

Госстройнадзор Петербурга продлил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на месте ВНИИБ около "Площади Мужества". Об этом в социальных сетях сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Здание находится на 2-м Муринском проспекте, 49А. Ранее суд признавал незаконным отказ КГИОП включать дом в реестр объектов культурного наследия.

По словам активистов из группы "Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем!" в "ВКонтакте", в январе застройщик обратился в Куйбышевский суд и попросил отменить обеспечительные меры по старому делу. Меры заключались в запрете на снос и строительство. Меры предварительной защиты, которые были приняты в апреле 2019-го года, были отменены.

Жители города выступают против сноса здания. Они просят признать его памятником и разместить в нем детский образовательный центр. С октября у дома ведутся работы.

Видео: ВКонтакте / Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем!