Неизвестное лицо выиграло суд у КГИОП и застройщика по зданию ВНИИБ около "Площади Мужества"

Профильный комитет отказывается признавать здание объектом культурного наследия.

Неизвестное лицо выиграло суд у КГИОП по зданию Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. Об этом сообщили активисты в соцсетях.

Заседание по иску градозащитников было назначено на 13 декабря в Санкт-Петербургском городском суде. Оказалось, что ранее иск подал неизвестный. Это произошло еще до того, как был опубликован отказ КГИОП признавать объект домом-памятником. После этого начались судебные тяжбы, застройщик и ведомство обжаловали решение, но, по словам активистов, проиграли апелляцию незнакомцу. В связи с этим производство по иску петербуржцев было прекращено.

Кто второй истец и каковы его мотивы, мы не знаем, но в любом случае получается, что застройщик проиграл абсолютно все суды по ВНИИБу. К сожалению, это может подтолкнуть его к отчаянным действиям, особенно в свете новогодних праздников. написали петербуржцы в соцсетях.

Напомним, на месте дома собираются построить жилой многоквартирный дом. Жители бы хотели, чтобы здание сохранили, и сделали в нем досуговый центр. Каждую субботу они собираются около дома. Этой осенью у объекта начались работы, приехала строительная техника.

Фото: ВКонтакте / Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем!