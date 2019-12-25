Сведения о предостережении стали известны из данных Генпрокуратуры.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга вынес предостережение администрации Центрального района. Ведомство указало на ненадлежащее содержание ограды объекта культурного наследия регионального значения — "Доходного дома А.Н. Перцова" по адресу: Лиговский проспект, дом 44, литеры А, Б и В.

Согласно историко-архитектурной справке, до засыпки Лиговского канала в 1891–1892 годах на этом месте стоял дом, в котором провел свои последние дни литературный критик Виссарион Белинский.

По данным КГИОП, администрация не следит должным образом за состоянием ограждения по периметру здания – как в парадном дворе, так и на центральной площади. Это создает прямую угрозу для сохранности памятника. Предостережение вынесено в рамках 248-ФЗ. Данная мера применяется, когда у ведомства есть признаки нарушения, но еще нет подтвержденных данных о причиненном вреде.

Сведения о предостережении стали известны из данных Генпрокуратуры. Стоит отметить, что, согласно данным системы "Контур.Фокус", у администрации Центрального района на данный момент накопилось 97 действующих арбитражных дел на общую сумму свыше 56 миллионов рублей. Главой администрации является Александр Векслер, который вступил в должность 10 февраля 2026 года.

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