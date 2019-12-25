Активисты заметили работы у здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте

На территорию начали привозить песок.

К зданию Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте подъехал грузовик с песком. Активисты опасаются, что в ближайшее время на участке начнут сносить дом. Об этом они сообщили 28 октября в "ВКонтакте".

На протяжении нескольких лет местные жители просили оставить здание и сделать там досуговый центр. Каждую субботу петербуржцы собираются у здания на акцию защиты здания. Спасти от снова его могло бы признание памятником, но КГИОП считает, что он не несет культурной ценности. На месте собираются построить жилой многоквартирный дом. Летом Санкт-Петербургский городской суд отменил решение КГИОП. Судебное разбирательство продолжается.

Неделю назад у дома возвели временную подстанцию, а 27 октября, по словам очевидца, на территории работали геодезисты.

Фото: ВКонтакте / Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем!