Активистам удалось затормозить снос здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте

Местные жители выходят каждую субботу к зданию в знак его защиты.

Санкт-Петербургский городской суд отменил распоряжение КГИОП о том, что здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности не является памятником. Об этом активисты сообщили 16-го августа в своей группе в "ВКонтакте".

Здание располагается на 2-м Муринском проспекте, 49. Решение суда не означает, что его не снесут.

Напомним, что жители выступают против снова ВНИИБ и просят сделать в здании досуговый центр. Застройщик хочет на этом месте построить жилой дом. Профильный комитет Смольного не считает дом объектом культурного наследия. Вопрос рассматривался в 2019 и 2021 году, вердикт был одним и тем же. Активисты собираются на 2-м Муринском каждую субботу.

Фото: Piter.TV