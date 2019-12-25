КГИОП отказался включать здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в список памятников

Комитет не нашел в здании признаков объекта культурного наследия.

Комитет по госиспользованию и охране памятников Петербурга отказался включить здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал глава КГИОП Сергей Макаров 5 марта.

Как говорится в документе, здание ВНИИ, расположенное на 2-м Муринском проспекте, 49А, не обладает признаками объекта-памятника, поэтому его исключают и из списка объектов с признаками объектов культурного наследия и, тем более, из перечня выявленных памятников. На рассмотрение в комитет здание "поступило" в ноябре прошлого года.

Здание ВНИИБ с осени пытаются защитить активисты и местные жители. Именно тогда стало известно, что компания-собственник собирается снести здание и возвести на его месте жилую многоэтажку. Петербуржцы не раз устраивали сбор у крыльца института и писали заявления в различные ведомства с просьбой оставить здание, запретить его снос и стройку на его месте.

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Фото: Piter.tv