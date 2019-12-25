Глава Петроградского района отреагировал на "негатив" вокруг открытия "Печального ангела"

Глава Петроградского района Иван Громов прокомментировал ситуацию с преждевременным открытием памятника погибшим медикам. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram 5-го марта.
Искренне удивлен тому количеству негатива, которое обрушилось на ситуацию с открытием скульптуры "Печальный ангел". Чтобы досужие домыслы больше не очерняли этот символ светлой памяти погибшим медикам, восстановил всю хронологию событий и рассказываю как все было на самом деле.
написал Громов.
Далее глава районной администрации рассказал о том, как шла работа по созданию и установке скульптуры. По словам Ивана Громова, он был на связи с Ириной Масловой и Галиной Артеменко. Чиновник подчеркнул, что памятник — результат совместной работы многих людей: бизнесменов, сотрудников администрации, разных ведомств.
Ни один из них не стал бы меряться вкладом в благое дело. Считаю и я такой подход неуместным - он противоречит самой идее установки скульптуры.
подвел итоги чиновник.
Иван Громов участвовал в открытии памятника 3 марта. Тогда на мероприятии был губернатор Александр Беглов. Народное открытие, как и планировалось, состоялось 4 марта.
Фото: Piter.TV
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