Глава Петроградского района отреагировал на "негатив" вокруг открытия "Печального ангела"

Иван Громов призвал не меряться вкладом в создание памятника погибшим медикам.

Глава Петроградского района Иван Громов прокомментировал ситуацию с преждевременным открытием памятника погибшим медикам. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram 5-го марта.

Искренне удивлен тому количеству негатива, которое обрушилось на ситуацию с открытием скульптуры "Печальный ангел". Чтобы досужие домыслы больше не очерняли этот символ светлой памяти погибшим медикам, восстановил всю хронологию событий и рассказываю как все было на самом деле. написал Громов.

Далее глава районной администрации рассказал о том, как шла работа по созданию и установке скульптуры. По словам Ивана Громова, он был на связи с Ириной Масловой и Галиной Артеменко. Чиновник подчеркнул, что памятник — результат совместной работы многих людей: бизнесменов, сотрудников администрации, разных ведомств.

Ни один из них не стал бы меряться вкладом в благое дело. Считаю и я такой подход неуместным - он противоречит самой идее установки скульптуры. подвел итоги чиновник.

Иван Громов участвовал в открытии памятника 3 марта. Тогда на мероприятии был губернатор Александр Беглов. Народное открытие, как и планировалось, состоялось 4 марта.

Фото: Piter.TV