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Борис Вишневский объявил, что народное открытие памятника погибшим медикам в Петербурге пройдет 4 марта
Сегодня, 13:16
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nadezhda_sib

Борис Вишневский объявил, что народное открытие памятника погибшим медикам в Петербурге пройдет 4 марта

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В этот раз открытие памятника состоится без губернатора.

Народное открытие памятника погибшим медикам "Печальный ангел" на набережной реки Карповки пройдет 4 марта в 12 часов. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский в социальных сетях. На мероприятии будут инициаторы создания памятника, Галина Артеменко и Ирина Маслова, которых не пригласили на открытие памятника с губернатором. 

Сегодня губернатор Беглов тайно – за день до назначенного срока, фактически обманув вдову Романа Марию Касьяненко (ее приглашали встретиться и поговорить об открытии, а вместо этого устроили "открытие"), решил открыть Ангела сам.

написал Вишневский.

Депутат осудил действия Александра Беглова, который, по его словам, не внес большого вклада в создание памятника. 

На мероприятие приглашают медиков, родных и близким погибших медицинских работников. 

Фото: Facebook / Стена памяти

Теги: памятник погибшим медикам, печальный ангел
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Аноним
Сегодня 14:06

А Шурик ещё и подленький! Минусов себе добавил много этим ходом, недальновидный.  Хватит людей бояться, дядя Саша!

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