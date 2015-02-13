Борис Вишневский объявил, что народное открытие памятника погибшим медикам в Петербурге пройдет 4 марта

В этот раз открытие памятника состоится без губернатора.

Народное открытие памятника погибшим медикам "Печальный ангел" на набережной реки Карповки пройдет 4 марта в 12 часов. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский в социальных сетях. На мероприятии будут инициаторы создания памятника, Галина Артеменко и Ирина Маслова, которых не пригласили на открытие памятника с губернатором.

Сегодня губернатор Беглов тайно – за день до назначенного срока, фактически обманув вдову Романа Марию Касьяненко (ее приглашали встретиться и поговорить об открытии, а вместо этого устроили "открытие"), решил открыть Ангела сам. написал Вишневский.

Депутат осудил действия Александра Беглова, который, по его словам, не внес большого вклада в создание памятника.

На мероприятие приглашают медиков, родных и близким погибших медицинских работников.

Фото: Facebook / Стена памяти