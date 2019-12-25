На набережной реки Карповки прошло открытие памятника погибшим медикам

Памятника открыла Мария Касьяненко — вдова автора "Печального ангела" Романа Шустрова.

Сегодня, 4 марта, состоялось народное открытие памятника погибшим медикам на набережной реки Карповки "Печальный ангел". На мероприятии присутствовали организаторы создания памятника Галина Артеменко и Ирина Маслова, вдова скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко, медики, родственники погибших медицинских работников, депутат Борис Вишневский.

Горожане принесли к памятнику цветы, их поставили в вазы, как это было сделано и у "Стены памяти" на Малой Садовой. Присутствующие почтили память медиков и провели минуту молчания. Также прозвучала песня выпускника Первого меда, которую он посвятил медицинским работникам. В конце мероприятия Борис Вишневский, как единственное официальное лицо, подарил "ангелу" свой шарф. Дело в том, что все петербургские ангелы Романа Шустрова носят аксессуар.

Напомним, что 3 марта губернатор Петербурга решил открыть памятник на день раньше срока без его организаторов.

Фото: Piter.TV