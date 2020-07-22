Стена памяти на Малой Садовой с начала пандемии выросла в несколько раз

За три месяца количество портретов погибших медиков увеличилось в разы.

Петербуржцы продолжают приходить к стене памяти умерших oт кoрoнавируса медиков в Петербурге. Стихийный мемориал на Малой Садовой за время пандемии вырос на несколько метров. Это портреты врачей и сотрудников медучреждений, которые скончались от коронавируса.

Изначально на стене напротив Комитета по здравоохранению разместили 9 фотографий погибших. За три месяца мемориал увеличился в несколько раз — сейчас на стене 73 портрета.

Ранее мы общались с создателем стихийного мемориала. Она рассказала, почему так важно сохранить память об умерших врачах.

Фото и видео: Piter.TV