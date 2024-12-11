В этом году в Саду Милосердия планируется установить памятник погибшим от пандемии COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Сад находится рядом с новым корпусом Клинической инфекционной больницы имени Боткина и Университетом имени Мечникова. Скульптурная композиция-аллегория, которая передаёт драматическую борьбу врачей за жизни людей, будет видна из любой точки сада.
Эскизный проект будущего памятника планируется обсудить с медицинским сообществом, архитекторами и скульпторами, общественностью.
Пять лет борьбы с COVID-19: как Петербург справился с пандемией.
Видео: Telegram/ Александр Беглов
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