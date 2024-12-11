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В Саду Милосердия планируется установить памятник погибшим от пандемии COVID-19

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Сегодня исполнилось пять лет с момента, когда в Санкт-Петербурге был зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В этом году в Саду Милосердия планируется установить памятник погибшим от пандемии COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сад находится рядом с новым корпусом Клинической инфекционной больницы имени Боткина и Университетом имени Мечникова. Скульптурная композиция-аллегория, которая передаёт драматическую борьбу врачей за жизни людей, будет видна из любой точки сада.

Эскизный проект будущего памятника планируется обсудить с медицинским сообществом, архитекторами и скульпторами, общественностью.

Пять лет борьбы с COVID-19: как Петербург справился с пандемией.

Видео: Telegram/ Александр Беглов

Теги: коронавирус, пандемия, сад милосердия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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