Пять лет борьбы с COVID-19: как Петербург справился с пандемией

По официальным данным, за пять лет пандемией COVID-19 переболело более 2,1 миллиона петербуржцев.

Сегодня исполняется пять лет с момента, когда в Санкт-Петербурге был зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5 марта 2020 года положительный результат теста подтвердился у студента Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, прибывшего из Италии. Об этом напомнили в Смольном.

С первых дней городская система здравоохранения начала перестраиваться под новые вызовы. Уже 4 февраля 2020 года было создано Оперативное управление по профилактике и контролю за распространением вируса. В кратчайшие сроки увеличилось количество специализированных коек, а ведущие инфекционные больницы перепрофилировались для приема пациентов с COVID-19.

Первый удар пандемии приняла Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина. В ее новом корпусе на Пискаревском проспекте развернули дополнительные койки, включая реанимационные, остановили плановую хирургическую и акушерскую помощь, увеличили возможности отделения гемодиализа. Позднее к борьбе с вирусом подключились другие медучреждения, среди которых больница святого Георгия, Александровская больница и НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

С конца марта 2020 года в Петербурге начали действовать ограничительные меры. Были организованы амбулаторные КТ-центры, созданы инфекционные боксы в поликлиниках, введен единый номер вызова врача 122. В кратчайшие сроки наладилась система дистанционного оформления больничных листов. Особое внимание уделили обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты, поставки которых город организовывал в экстренном порядке.

Одним из ключевых решений стало строительство шести стационаров-трансформеров, которые позволили оперативно развернуть дополнительные мощности для лечения пациентов. Первым таким объектом стал Госпиталь для ветеранов войн, открывшийся в декабре 2020 года. Позднее к нему присоединились инфекционные корпуса городских больниц и специализированные отделения, способные принимать пациентов с сочетанными заболеваниями, включая онкологию и сердечно-сосудистые патологии.

Пик нагрузки на систему здравоохранения пришелся на февраль 2022 года, когда число заболевших достигало 22 тысяч человек в сутки, а общее количество инфицированных в городе превысило 150 тысяч. Несмотря на это, медицинские учреждения справились с потоком пациентов, а врачи и медсестры продолжали работать на пределе возможностей.

Важным шагом в поддержке медиков стали региональные выплаты за заражение коронавирусной инфекцией, которые Санкт-Петербург ввел первым в стране. В общей сложности из городского бюджета на эти цели было направлено более 11 миллиардов рублей.

По официальным данным, за пять лет пандемией COVID-19 переболело более 2,1 миллиона петербуржцев. В настоящее время лечение пациентов с коронавирусной инфекцией продолжают четыре медицинских стационара.

В память о врачах, медсестрах и санитарах, которые отдали свои жизни в борьбе с вирусом, в марте 2021 года на набережной реки Карповки была установлена скульптура "Печальный ангел". Этот символ стал напоминанием о героизме медицинских работников и стойкости горожан, сумевших преодолеть один из самых сложных вызовов современности. Скульптура "Печального ангела" стала преемником "Стены памяти", которая была организована на Малой Садовой

Фото: Piter.tv