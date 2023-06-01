Здоровое строительство: как в Петербурге возводят новые объекты здравоохранения

Городские власти и девелоперы осваивают новые подходы к строительству больниц и поликлиник.

Материал подготовлен совместно с порталом "Строительный Петербург".

Позитивная динамика

Дефицит социальных объектов – одна из наиболее острых тем в строительной сфере Санкт-Петербурга. Особенно когда речь идёт о новых районах с высокой плотностью застройки. Впрочем, в случае с объектами здравоохранения город демонстрирует позитивную динамику. За прошедшие 20 лет в Санкт-Петербурге появилось более 120 новых больниц и поликлиник. Из них почти половина была построена за последние пять лет.

Если внимательно изучить статистику, то можно заметить, что резкий рост показателей приходится на 2019–2021 гг. Если до этого в Северной столице появлялось не более 5 бюджетных медучреждений в год (а в 2016-м – всего 1 больница), то теперь никого не удивишь вводом в эксплуатацию 15-17 новых объектов. Серьёзные планы у города и на 2023 год: ожидается строительство 14 медучреждений.

Очевидно, что триггером для позитивных изменений в отрасли стала пандемия коронавируса и в целом повышенное внимание к сфере здравоохранения. Но дело не только в этих факторах. Весомый вклад в сложившуюся картину вносит Адресная инвестиционная программа и работа городского комитета по строительству с социально ответственными застройщиками. Показательные цифры: в рамках реализации АИП в 2019–2022 годах за счёт средств бюджета построены и введены в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения, в том числе 11 амбулаторно-поликлинических учреждений, четыре станции скорой медицинской помощи.

Как отмечал председатель комитета по строительству Игорь Креславский, столь высокие результаты работы по Адресной инвестиционной программе стали следствием новых подходов к взаимодействию с подрядчиками, ужесточения контроля за возведением объектов, а также внутренней реформы ведомства. Эффективно себя показала и работа с разными источниками финансирования: например, новые корпуса Городской больницы № 33 и Больницы Святого Георгия были возведены за счёт средств резервного фонда Санкт-Петербурга.

Опыт пандемии

Рекордные объемы строительства нередко сопровождались рекордными темпами возведения объектов. Пандемия коронавируса научила строителей оперативной работе. Например, при создании новых инфекционных стационаров проектирование фактически велось параллельно со строительством. Как результат – невиданные ранее показатели в 5-6 месяцев от закладки первого камня до сдачи объекта в эксплуатацию.

Самым популярным термином этого непростого времени стало слово "трансформер". Действительно, новые корпуса проектировались так, чтобы по окончании пандемии медицинское учреждение могло эксплуатировать их в обычном режиме.

Первым корпусом-трансформером стал корпус Госпиталя для ветеранов войн, который ввели в эксплуатацию менее чем за полгода. Автономный объект площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитан на работу в двух режимах: в качестве инфекционного стационара на 403 койки и в формате штатного лечебного подразделения госпиталя на 307 коек. По прежним нормативам эта стройка заняла бы не менее двух лет. Однако Петербург справился с амбициозной задачей, и уже в декабре 2020 года стационар принял в своих стенах первых пациентов, нуждающихся в помощи.

"Это был беспрецедентный опыт. В мировой практике за такие сроки строили только временные госпитали. А так, чтобы стационарное учреждение, построенное на века, – таких аналогов не было. И в России, и в мире. По факту было возведено строение, которое будет успешно функционировать долго время", – вспоминает один из подрядчиков стройки Анатолий Вебер, генеральный директор ООО "Лентехстрой".

Справиться с этим вызовом застройщикам помогали новые технологии строительства. Например, будущие здания разбивали на несколько секций. Пока на одной велись работы по перекрытиям, на второй уже возводились стены, затем бригады менялись и процесс повторялся. Как правило, устройство инженерных сетей, облицовка фасада, устройство перегородок, отделочные работы также велись одновременно.

Следом город возвёл корпуса-трансформеры Больницы № 33 в Колпино и Клинической больницы Святителя Луки, стационар Александровской больницы и новый корпус Больницы Святого Георгия, новое здание Института скорой помощи имени Джанелидзе. С их помощью были спасены десятки, если не сотни тысяч жизней петербуржцев. Вместе с завершением пандемии коронавируса "трансформеры" перешли в классический режим работы в качестве медицинских стационаров.

Новая жизнь

Ещё одним трендом стала реконструкция существующих зданий медицинских учреждений. Этот метод особенно актуален для исторических районов города – признанных объектов мирового культурного наследия.

Самый узнаваемый проект города в этой сфере – реконструкция Мариинской больницы. Точнее – корпуса многофукнционального больничного центра, включающего в себя 5 отделений: кардиологическое, гинекологическое, травматологическое и приемный покой, а также реанимацию.

"Ключевая идея проекта заключалась в том, чтобы добиться увеличения лечебных площадей больницы для реорганизации коечного фонда без прекращения основной деятельности стационара. Новое здание площадью 18,5 тыс. кв. м соединили с существующими корпусами — объектами культурного наследия федерального значения — надземными переходами, что позволило замкнуть цепочку функционирующих корпусов Мариинской больницы в единый комплекс", — поделились с нами представители компании РСТИ, отвечавшей за создание и реализацию проекта.

Работа на исторической территории связана с непредсказуемыми сложностями. Например, в начале этого года снос старых корпусов Городской больницы № 15 на Авангардной улице поставили на паузу из-за обнаружения воинского захоронения времён Великой Отечественной войны. Строители наткнулись на разрушенный солдатский блиндаж, а рядом с ним нашли обломки пулемёта. Находки передали в руки следователей и археологов, а работы на объекте ненадолго приостановили.

Что касается самого проекта реконструкции больницы на Авангардной, то он очень важен для жителей Красносельского района. Существующих мощностей не хватает для густонаселённого юга города, да и состояние исторического здания оставляет желать лучшего. Корпус на более чем 500 коек должен появиться здесь в течение двух лет: на общей площади в 24 тысячи квадратных метров разместят современный травмоцентр с отделением челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургией, региональный сосудистый центр, а также отделение онкогематологии с возможностью трансплантации костного мозга.

"Мы долго шли к этому, самой сложной задачей было перенести отделения из корпусов на снос. Справились – и теперь все специалисты принимают на существующих территориях. Всего же после реконструкции в больнице будет 1100 коек с возможностью оказания скорой и плановой помощи", – рассказала нам заместитель главного врача больницы Ирина Багрова.

Сразу 4 здания были реконструированы на территории Городской больницы № 40 в Сестрорецке. Самым ценным приобретением для медиков стал обновлённый реабилитационный корпус. Именно реабилитация петербуржцев с тяжёлыми травмами, последствиями инсультов и инфарктов является основным профилем учреждения в Курортном районе. В расширенном реабилитационном корпусе разместили стоматологический кабинет, отделение гипербарической оксигенации и небольшое кафе. Реконструкция коснулась и вспомогательных служб – так в Сестрорецке появился новый административный корпус и гараж с мастерской.

Помощь первого уровня

В повседневной жизни мы решаем врачебные вопросы на уровне "медицины первичного звена". Поликлиники, кабинеты участковых, станции скорой помощи – своего рода фундамент российского здравоохранения. Городским властям важно точно определять те места, где новые учреждения "первички" нужны здесь и сейчас. Особенно остро этот вопрос стоит в спальных районах, прирастающих новостройками.

Помочь городу справиться с этой задачей призвана региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения". По ней до 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 21 медицинское учреждение.

Уже в 2023 году в Выборгском и Невском районах Санкт‑Петербурга введут в строй четыре поликлиники: детскую и взрослую на Союзном проспекте, а также детскую и взрослую в микрорайоне "Северная Долина". Семь новых объектов здравоохранения, в числе которых кабинеты врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики, появятся в Адмиралтейском, Калининском и Красногвардейском районах города. Это увеличит общую мощность амбулаторно-поликлинических учреждений более чем на 2,5 тысячи посещений.

Пример района "Северная Долина" показателен. Выборгский район известен как зона плотной застройки: дефицит социальных объектов здесь налицо. Застройщик "Главстрой-СПб" возводит здесь детскую поликлинику общей площадью 16 528 квадратных метров и взрослую поликлинику на 22 176 квадратных метров. Оба медучреждения появятся в квартале, ограниченном улицами Михаила Дудина, Федора Абрамова и Меркурьева. На девелопера возложено также продолжение Толубеевского проезда, который обеспечит комфортный подъезд к поликлиническим объектам.

"Помимо стандартного набора услуг городских поликлинических учреждений предусмотрены отделения скорой помощи, отделение реабилитации с бассейном, блок операционных, во взрослой поликлинике – отделение женской консультации. Обе поликлиники будут работать как многофункциональные медицинские учреждения. Каждый из объектов будет оснащён современным диагностическим и лабораторным медицинским оборудованием", – комментирует Дмитрий Калинин, директор проекта "Северная долина" компании "Главстрой Санкт-Петербург".

Ну а самыми сложными объектами медицины первичного звена с точки зрения проектирования строители считают станции экстренной помощи. Всё пространство здания должно подчиниться одной задаче: обеспечить скорость работы специалистов и удобство транспортировки тяжёлых пациентов. Огромный опыт в этом направлении был получен ранее при работе с новым корпусом НИИ им. Джанелидзе. В городе раньше ещё не появлялось медцентров, оборудованных 8-ю операционными, включая противошоковые и нейрохирургические.

"Вертолётная площадка, 4 палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения. Проектом предусмотрены учебные комнаты с возможностью обучения с использованием телемедицины. Новый корпус сможет принимать до 350 пациентов в сутки", – уточнили масштабы строительства в пресс-службе РСТИ.

До 2025 года в Петербурге появятся 5 новых станций скорой помощи.

Технологичное строительство

Главное отличие "медицинских строек" от возведения типовых многоквартирных домов – в наукоёмкости процесса проектирования. Застройщики консультируются с медиками напрямую, чтобы архитектура буквально помогала врачам в их тяжёлом труде.

"Современный медицинский объект обязательно подразумевает уже в своей концепции создание комфортной среды для круглосуточного пребывания пациентов (и это не только комфортные палаты с малым количеством пациентов). Палатные отделения должны иметь, по возможности, универсальную структуру, позволяющую менять специализацию в зависимости от потребностей, увеличивать или видоизменять маневренный коечный фонд и их профиль", – делится своим опытом застройщик РСТИ.

Кроме того, в медицине вы фактически не встретите двух одинаковых проектов. Типовые решения возможны лишь в отдельных элементах.

"Если рассуждать об отличиях строительства медицинских учреждений, то главное, на мой взгляд, заключается в том, что возведение поликлиники – это в большинстве случаев создание уникального объекта здравоохранения, построенного по индивидуальному медико-техническому заданию", – приводит пример Дмитрий Калинин, директор проекта "Северная долина" компании "Главстрой Санкт-Петербург".

Обязательным условием "здорового строительства" стало современное техническое оснащение объектов. Телемедицина и искусственный интеллект уже прочно вошли в жизнь российских врачей.

"У нас работает в соседнем корпусе компьютерный томограф, который по нейронным сетям соединён с основным зданием клиники. Во время COVID-19 это давало возможность обрабатывать данные, не выходя из чистой зоны, так и обмениваться информацией по диагностике лечения наших пациентов. Этот опыт пригождается и сейчас, мы можем подключить для срочной консультации удалённых специалистов", – говорит Сергей Попов, главный врач Клинической больницы Святителя Луки.

Вызовы времени

Эпоха санкционного шторма несёт свои риски для строительной отрасли, в том числе – при работе с объектами здравоохранения. Основными угрозами представители отрасли называют скачки цен на материалы и возможные проблемы с поставками высокотехнологичного оборудования.

"Мы успешно решили часть вопросов с поставками оборудования и материалов — где-то за счет имеющегося запаса оборудования и материалов на складах, где-то за счет подбора российских аналогов или аналогов из дружественных стран, где-то за счет поставок через третьи страны. Но есть и трудно заменяемые позиции — это в первую очередь лифтовое, насосное и электротехническое оборудование", – поясняют представители застройщика "Росстройинвест".

В части закупок строительных материалов активно работает импортозамещение. Например, сразу несколько профильных предприятий за последние 2 года появились в Ленинградской области. А вот заместить иностранные компьютерные томографы и аппараты МРТ пока что полностью не удалось. На помощь приходит тонкая работа с дилерскими центрами и перенастройка логистики. Не обходится и без параллельного импорта.

Как ранее заявил глава комитета по строительству Игорь Креславский, ситуация с санкциями не оказала заметного влияния на темпы строительства в Петербурге. Это значит, что на данный момент застройщики справляются с главными рисками, выпавшими на их долю.

Фото: Строительный Петербург