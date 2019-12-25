Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации при COVID-19

Решение суда юстиции Евросоюза не предполагает для ответчицы никаких дисциплинарных или уголовных мер воздействия.

Европейский суд юстиции счел главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции за период с 2021 по 2023 года. Соответствующие данные опубликованы в постановлении судебной инстанции. Ранее иск в отношении иностранной чиновницы выдвинули журналисты из издания The New York Times в 2023 году. Газета утверждала, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала ей в публикации СМС, в которых она согласовала с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на 30 миллиардов евро. Вынесенное решение суда не определяет степень ответственности Урсулы фон дер Ляйен, а также не предполагает для нее никаких дисциплинарных или уголовных мер. Однако постановление может служить основанием для выдвижения новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями. Пока что решение может быть оспорено юридической службой Еврокомиссии.

Суд признал доводы истца обоснованными. постановление суда

Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС, которые, по оценкам адвокатов со стороны истца, содержат информацию, имеющую общественное значение. Обмен сообщениями происходил в 2021 году, а контракты заключались за 2021-2023 года. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему в публичном пространстве. Далее в ЕК объявили СМИ, что данные материалы якобы по ошибке были уничтожены, поэтому и не могут быть открыты аудитории.

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Фото: YouTube / European Commission