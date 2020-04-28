Организатор мемориала памяти врачам Петербурга: "Идет война, погибают врачи, память о них должна быть сохранена"

Сегодня в Петербурге появилась стена памяти медикам, умершим от коронавирусной инфекции. Активистка Ирина Маслова, разместившая фотографии погибших на Малой Садовой улице, рассказала Piter.TV подробности.
Вопрос не зачем я это сделала, вопрос в том, что идет война, погибают врачи, минимум, что может этот город сделать, я, вы, жители это города, чтобы память о них была сохранена. Здесь не мои причины, здесь это сделано для того, чтобы сохранить память медиков, которые погибли в этой войне.
Если на вчерашнее утро было 27 погибших в Питере, 9 из них – это медики, то, наверное, с этим надо что-то делать. Сделать это может как раз Комитет по здравоохранению, который на этой улице находится. Сегодня в этой войне они главные.
Ирина Маслова, активистка
Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга заявил о плане создать официальный список врачей, которые погибли на работе во время пандемии коронавируса. Часть медиков, чьи фотографии размещены на стене памяти, не признали заразившимися при исполнении рабочего долга.
Видео: Piter.TV
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