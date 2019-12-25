Смольный подготовит поимённый список врачей, которые скончались от коронавируса

Сейчас идёт процесс сбора данных о погибших.

Сегодня, 26 апреля, стало известно, что комитет по здравоохранению Петербурга планирует создать официальный список врачей, которые погибли, исполняя свой служебный долг в период пандемии коронавируса.

Смольный уже начал собирать все данные о погибших медиках. Известно, что каждый конкретный случай летального исхода будет рассмотрен специальной комиссией: чтобы выявить связь между COVID-19 и смертью врачей.

Напомним, что днём ранее активисты составили неофициальный "Список памяти", в котором перечислили имена погибших медиков.

Ранее мы сообщили, что скончался нейрохирург Александровской больницы.

Фото: Pixabay