В Петербурге растет заболеваемость ОРВИ

Под медицинским наблюдением находятся 12 тыс. горожан.

В Петербурге наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Под медицинским наблюдением находятся 12 тыс. горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению сегодня, 20 сентября.

Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии – это вирусы парагриппа, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, риновирусы. Пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга

Кроме того, от коронавируса лечатся около 1000 человек, госпитализируют в среднем по 25 петербуржцев в день. Взрослых больных принимают Клиническая больница им. Боткина, где находятся 44 заболевших, Александровская больница, Городская больница №20 и Психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова.

Ранее на Piter.TV: у заболевших коронавирусом петербуржцев чаще всего находят штамм "Омикрон".

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга