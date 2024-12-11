За неделю число заболеваний ОРВИ в Петербурге увеличилось на 15%

На 5-й календарной неделе 2025 года тепы развития сезонных вирусных заболеваний остаются ниже эпидемического порога.

В петербургском отделении Роспотребнадзора поделились статистикой по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе с 27 января по 2 феврале. Согласно данным ведомства, общий рост распространения простудных болезней увеличился на 15% в сравнении с предыдущей неделей.

Всего за последние 7 дней в Северной столице было зарегистрировано свыше 33,7 тыс. пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19. Наибольшая заболеваемость отмечается у детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Отмечается увеличение активности вирусов гриппа. По данным лабораторных исследований на 5-й неделе, подтверждено 838 случаев гриппа, всего в текущем эпидсезоне – 2819 случаев. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Темпы распространения ковида, по данным врачебных организаций, на 5-й неделе 2025-го года спали. Число заражений COVID-19 сократилось на 5,3%, составив всего 875 случаев.

Ранее петербуржцам перечислили самые распространенные виды онкологии.

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