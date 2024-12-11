Более чем в 2 раза увеличилось число больных ОРВИ в Петербурге в середине января

За неделю количество пациентов с выявленным коронавирусом выросло на 1219 человек.

С 13 по 19 января в Северной столице зарегистрировано более чем двукратное (109%) увеличение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, – сообщили в пресс-службе петербургского отделения Роспотребнадзора.

В третью неделю 2025 года в Петербурге было зарегистрировано свыше 31 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. При этом темпы распространения инфекций остаются ниже недельного эпидемического порога.

Основная причина роста заболеваемости – респираторные вирусы негриппозной этиологии – аденовирусы, бокавирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Наиболее уязвимая для перечисленных инфекций группа населения – это младенцы в возрасте от 0 до 2 лет.

Активность вирусов гриппа продолжает нарастать. На третьей неделе лабораторно подтверждено 527 случаев гриппа, всего же с начала текущего эпидемического сезона число заболевших гриппом достигло 1392 человек. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о пользе брокколи.

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