Мурашко назвал две прививки, которые помогут детям не заболеть осенью

В сезонный подъем заболеваемости респираторно-вирусными инфекциям дети своевременно должны быть привиты от гриппа и пневмококка. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник из профильного ведомства в федеральном правительстве объяснил, что вакцины помогают сохранить здоровье не только для несовершеннолетних граждан страны, но также и окружающих его взрослых.
Сейчас начинается подъем сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию против гриппа и против пневмококковой инфекции.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Эксперт заметил, что дети обычно много коммуницируют, поэтому его здоровье поможет семье проще пройти эпидемический сезон в России.
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Фото: Piter.tv
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