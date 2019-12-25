Мурашко назвал две прививки, которые помогут детям не заболеть осенью

В Минздраве России сообщили, как здоровье детей сказывается на всей семье.

В сезонный подъем заболеваемости респираторно-вирусными инфекциям дети своевременно должны быть привиты от гриппа и пневмококка. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник из профильного ведомства в федеральном правительстве объяснил, что вакцины помогают сохранить здоровье не только для несовершеннолетних граждан страны, но также и окружающих его взрослых.

Сейчас начинается подъем сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию против гриппа и против пневмококковой инфекции. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт заметил, что дети обычно много коммуницируют, поэтому его здоровье поможет семье проще пройти эпидемический сезон в России.

В России зарегистрировали "Нимоланцим" для лечения онкозаболеваний.

Фото: Piter.tv