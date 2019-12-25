В России зарегистрировали "Нимоланцим" для лечения онкозаболеваний

Минздрав сообщил о том, как препарат влияет на состояние пациентов со злокачественными новообразованиями.

Российское министерство по здравоохранению зарегистрировало оригинальный лекарственный препарат "Нимоланцим", помогающий пациентам, в том числе при опухолях пищевода, головы и шеи, а также отдельных видов рака головного мозга. Соответствующей информацией с журналистами поделилась пресс-служба профильного ведомства. Чиновники заметили, что международное непатентованное наименование - нимотузумаб.

Регистрация препарата расширяет возможности применения таргетной терапии в российской онкологической практике. Он предназначен для лечения взрослых пациентов с рядом злокачественных новообразований, включая опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельные виды злокачественных опухолей головного мозга. пресс-служба Минздрава РФ

Специалисты объяснили, что данный препарат показан людям старше 18 лет. Клиническая эффективность нимотузумаба изучалась в международных исследованиях II-III фаз у пациентов с различными злокачественными новообразованиями. Минздрав отмечает, что использование препарата в комбинации со стандартной противоопухолевой терапией говорит о статистически значимом улучшение ряда показателей эффективности. Полученные результаты подтверждают клиническую эффективность нимотузумаба в составе комбинированной терапии при отдельных онкологических заболеваниях.

Напомним, что нимотузумаб является моноклональным антителом. Оно направлено против рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Последний участвует в регуляции клеточного роста и деления. Воздействие на вышеуказанный рецептор представляет собой один из подходов к таргетной терапии злокачественных новообразований в медицине.

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Фото: Piter.tv