Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о пользе брокколи

Важно употреблять этот овощ в пищу регулярно.

Прежде всего, этот овощ богат мощными антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения организма. Помимо антиоксидантов, брокколи содержит множество важных микроэлементов, включая фосфор, калий, магний, кальций, цинк, железо, серу, марганец, а также витамины группы B, C, E и K.

Ещё одним преимуществом брокколи является его низкая калорийность — всего 34 ккал на 100 грамм.

Однако, чтобы ощутить всю пользу от употребления брокколи, важно есть его регулярно, отметили в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор Ленобласти раскрыл нюансы употребления свежевыжатых соков.

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