В ОП предложили запустить рекламу здорового питания с участием кумиров молодежи

Владислав Гриб призвал популяризировать правильное питание для детей и взрослых.

На российской территории предложили внедрить на федеральном уровне при поддержке Минздрава, Минпросвещения, Минцифры, Минобрнауки рекламную кампанию по популяризации здорового питания с участием кумиров детей и молодежи. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, на данную статью расходов требуется выделить до пяти процентов от имеющихся рекламных площадей. Эксперт призвал публично говорить о правильном питании, вреде газированных напитков и сладостей, а также фастфуда. Он также призывает организовать в образовательных учреждениях стенды по здоровому питанию. Они могут размещаться в буфетах, столовых при колледжах и университетах.

Надо запустить федеральную рекламную кампанию по здоровому питанию на телевидении, в соцсетях, щитовую рекламу. Она должна быть обязательно с участием кумиров молодежи, спортсменов, футболистов популярных блогеров, которые говорят о здоровом питании. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Активист уверен, что с постеров должны "говорить" о полезных продуктах известные люди.

В ОП предложили учитывать в рабочем времени учителя часы для чатов с родителями.

Фото: Piter.tv