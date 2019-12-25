ЛОР рассказал, помогает ли отказ от сладкого и мучного быстрее выздороветь

Александр Горовой объяснил, как правильное питание сказывается на воспалительных процессах в организме.

Правильное питание и поддержание здорового веса могут позитивно сказаться на состояние организма, а также снизить риск возникновения хронических заболеваний. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился российский врач-оториноларинголог "СМ-Клиники" Александр Горовой специально для подкаста "Джентльмены предпочитают". Ведущая программы задала вопрос о том, действительно ли отказ от сладкого и мучного быстрее помогает пациенту выздороветь за счет уменьшения воспалений в организме. Эксперт не стал подтверждать такую связь напрямую.

Хорошая просветительская работа врачей или людей, которые занимаются просвещением, говорят о здоровом образе жизни. И много здоровых вещей, которым даже нас, врачей, не учат в институте. Александр Горовой, врач

По словам специалиста, заболевания разных органов могут быть взаимосвязаны. В частности, доктор обратил внимание аудитории на возможное влияние нарушений работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на течение хронического тонзиллита — воспаления небных миндалин.

Нельзя, не пролечив кишечник, добиться, скажем так, ремиссии в тонзиллите. Он будет рецидивировать. Александр Горовой, врач

Эксперт добавил, что даже после неоднократной обработки миндалин заболевание может возвращаться. Если происходят регулярные заражения, то следует искать причины повторных воспалений, а при необходимости привлекать к работе гастроэнтеролога.

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