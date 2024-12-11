Петербуржцам рассказали о самых распространенных видах онкологии

На данный момент в городе зарегистрировано более 182 тыс. онкобольных.

Во всемирный День борьбы с онкологией специалисты Комитета по здравоохранению Северной столицы рассказали жителям города о самых распространеных онкозаболеваниях.

Так, на первое месте по распространенности врачи ставят рак молочной железы. Сразу после него, на втором месте, расположился рак простаты. На третьем – рак ободочной кишки, далее – онкология щитовидной железы и рак шейки матки.

По данным Комитета, на сегодняшний день в Северной столице на учете состоит порядка 182 тыс. пациентов с диагностированным онкозаболеванием. Им оказывают помощь в 7 специализированных медицинских учреждениях.

Также в рамках борьбы с раком, в Санкт-Петербурге организована программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", благодаря которой в прошлом году было продолжено развитие сети Центров амбулаторной онкологической помощи.

Ранее треть петербуржцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово

Фото: Педиатрический университет Санкт-Петербурга