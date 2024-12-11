Треть петербуржцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово. Ещё 33% опрошенных петербуржцев уверены, что смогли бы найти средства на платное лечение и реабилитацию в случае, если бы близкий человек столкнулся с онкологическим заболеванием. Каждый четвертый (24,4%) отдал бы все свои накопления, чтобы спасти близкого человека, выяснила страховая компания "Росгосстрах" в ходе опроса ко Всемирному дню борьбы с раком.

Подобрать нужные слова и правильно поддержать близкого человека, заболевшего раком, считают трудным треть (38,5%) опрошенных петербуржцев. Еще треть (33%) боится, что не сможет в подобной ситуации найти нужных лекарств, а 12,8% – врачей. Однако одной из главных сложностей в случае встречи с онкологией половина (33%) опрошенных петербуржцев назвали именно деньги. Каждый пятый респондент (17,5%) уверен, что платное лечение онкозаболевания в РФ стоит более миллиона рублей, а 6,3% убеждены в том, что для выздоровление может потребоваться более пяти миллионов рублей.

Среди опрошенных почти 32% респондентов сталкивались с онкологическими заболеваниями у близких или родственников. В числе вариантов поддержки и помощи, которую оказывали участники опроса своим близким, чаще других люди называли: подбор врачей и медицинских центров (47,1%), поиск и покупку лекарств (13,7%) и физической уход (11,8%).

Подбодрить близкого и поддержать морально в борьбе с онкозаболеванием готова почти половина опрошенных – 49,5%, а материальную помощь в состоянии оказать лишь меньше десятой части респондентов.

Более 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний выявляется в России ежегодно. При этом рак постепенно "молодеет" – сегодня 40% пациентов, состоящих на учете в онкодиспансерах по всей стране, находятся в работоспособном возрасте, свидетельствует статистика Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Как показывает практика, сумма в такой ситуации требуется немалая. Порой стоимость лечения по полисам онкострахования "Росгосстраха" в 2024 году достигала порядка 6-7 млн рублей только по одному случаю. В таких ситуациях онкострахование помогает многим пациентам сосредоточиться на лечении, не погружая свои семьи и друзей в решение сложных финансовых проблем, в поиск неподъемных сумм и нужных врачей. Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах"

Более половины опрошенных из Петербурга (59,4%) уверены, что помощь в случае обнаружения рака у близкого человека требуется не только онкобольному, но и его родственникам, которые стараются активно поддерживать и участвовать в лечении. В первую очередь близким онкобольных людей нужна финансовая поддержка (37,9%), профессиональные консультации врачей и профильных специалистов (17,9%), чтобы перепроверить диагноз или схему лечения близкого, и только на третьем месте моральная поддержка (13,7%).

Большинство опрошенных (46,9%) гордились бы собой, если бы сумели пройти весь путь борьбы с онкозаболеванием вместе с близким человеком и победить болезнь.

Фото: unsplash (Lucas Vasques)