Более 600 петербуржцев стали жертвами клещей за прошедшую неделю

В черте города клещи присосались к 117-ти людям.

Накануне была опубликована новая недельная статистика Роспотребнадзора об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами. Согласно информации ведомства, за прошедшую неделю (с 19.09 по 25.09) 630 человек обратились в медучреждения Северной столицы по поводу присасывания клещей, включая 58 детей.

В черте города на этой неделе было зарегистрировано 117 случаев присасывания насекомых. Самым популярным районом города у клещей остается Курортный. Там в медицинские организации обратились 48 человек. На втором месте Приморский район (21 человек), на третьем – Выборгский с 13-ю случаями присасывания клещей.

Клещевым энцефалитом с 19-го сентября заразился один человек, а вот боррелиоз получили 9 людей, включая одного ребенка. В рамках плановой вакцинации за прошедшую неделю в Санкт-Петербурге было привито 138 человек, в том числе 91 несовершеннолетний.

На прошлой неделе зарегистрированных случаев обращения за медпомощью из-за клещей было на четверть больше.

Фото: pxhere.com