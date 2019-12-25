За прошедшую неделю в Петербурге участились случаи укусов клещей

Больше всего от насекомых пострадали жители Курортного района города.

Согласно данным, полученным от пресс-службы Роспотребнадзора, за прошедшую неделю (12.09.24 - 18.09.24) в Петербурге участились обращения жителей города в медучреждения по случаю присасывания клещей. Суммарно с такой проблемой обратились за помощью 807 человек, 91 из которых – дети до 17-ти лет.

Ведомство приводит статистику по городу, согласно которой чаще всего клещи клеятся к людям в Курортном районе – там зам неделю было собрано 43 обращения за медицинской помощью. На втором месте стоит Выборгский район (20 человек); на третьем – Петродворцовый, где клещ присосался к 10-ти людям.

В рамках плановой вакцинации от энцефалита за прошедшие 7 дней были привиты 307 человек, среди которых 109 – дети. Также в городе были зафиксированы 3 случая заболевания клещевым энцефалитом и 16 случаев заражения клещевым боррелиозом.

Роспотребнадзор напоминает о важности простых, но эффективных мер по борьбе с вредоносными насекомыми: на прогулку следует надевать одежду ярких тонов, при этом иметь закрытую обувь, головной убор или капюшон; одежда должна плотно прилегать к телу; не стоит забывать и про аэрозоли против клещей.

Фото: Википедия