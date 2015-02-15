В Петербурге привились против гриппа почти 3,3 млн человек

В их числе – 646 тыс. детей.

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, к 21 ноября привились 3 277 753 горожан, в том числе – 646 076 детей, что составляет 58,5% охвата населения.

Вакцинация – защита от осложнений и госпитализаций, снижение риска передачи гриппа членам семьи, друзьям, коллегам, сохранение рабочего ритма и планов на отпуск, сохранение жизни близких, относящихся к группе риска. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Отмечается, что после вакцинации для формирования иммунитета понадобится не менее двух недель.

С 11 по 17 ноября в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше на 8,3%. В основном, это обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти достигнут коллективный иммунитет от гриппа.

Фото: unsplash