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В Петербурге привились против гриппа почти 3,3 млн человек
Сегодня, 12:11
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В Петербурге привились против гриппа почти 3,3 млн человек

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В их числе – 646 тыс. детей.

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

Так, к 21 ноября привились 3 277 753 горожан, в том числе – 646 076 детей, что составляет 58,5% охвата населения.

Вакцинация – защита от осложнений и госпитализаций, снижение риска передачи гриппа членам семьи, друзьям, коллегам, сохранение рабочего ритма и планов на отпуск, сохранение жизни близких, относящихся к группе риска. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

Отмечается, что после вакцинации для формирования иммунитета понадобится не менее двух недель. 

С 11 по 17 ноября в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше на 8,3%. В основном, это обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти достигнут коллективный иммунитет от гриппа. 

Фото: unsplash

Теги: вакцинация против гриппа, заболеваемость гриппом, заболеваемость орви
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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