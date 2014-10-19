Кампания по вакцинации против гриппа завершается в Петербурге. Привились 3,4 млн человек

В Петербурге завершается кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре 6 декабря.
Всего к 5 декабря привились более 3,4 млн человек, в том числе – 652,6 тыс. детей, что составляет 61% охвата всего населения.
Отмечается, что среди районов лидируют Василеостровский (67,9%), Пушкинский (67,4%), Петродворцовый (67,2%), Красносельский (65,1%) и Кронштадтский (63,8%).
Вакцинация – защита от осложнений и госпитализаций, снижение риска передачи гриппа членам семьи, друзьям, коллегам, сохранение рабочего ритма и планов на отпуск, сохранение жизни близких, относящихся к группе риска. Даже если вы заболеете, будучи привитым против гриппа, вы скорее всего перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеете. Именно для этого проводится вакцинация: предупредить последствия, в том числе очень тяжелые.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
А в период с 26 ноября по 1 декабря в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше на 5%.
Фото: unsplash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все