Кампания по вакцинации против гриппа завершается в Петербурге. Привились 3,4 млн человек

Среди районов лидируют Василеостровский (67,9%), Пушкинский (67,4%) и Петродворцовый (67,2%).

В Петербурге завершается кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре 6 декабря.

Всего к 5 декабря привились более 3,4 млн человек, в том числе – 652,6 тыс. детей, что составляет 61% охвата всего населения.

Отмечается, что среди районов лидируют Василеостровский (67,9%), Пушкинский (67,4%), Петродворцовый (67,2%), Красносельский (65,1%) и Кронштадтский (63,8%).

Вакцинация – защита от осложнений и госпитализаций, снижение риска передачи гриппа членам семьи, друзьям, коллегам, сохранение рабочего ритма и планов на отпуск, сохранение жизни близких, относящихся к группе риска. Даже если вы заболеете, будучи привитым против гриппа, вы скорее всего перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеете. Именно для этого проводится вакцинация: предупредить последствия, в том числе очень тяжелые. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

А в период с 26 ноября по 1 декабря в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше на 5%.

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