За месяц заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти снизилась на 60%
Сегодня, 12:12
При этом продолжится проведение ежедневных "утренних фильтров" в образовательных организациях.

В Ленобласти за четыре недели заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 60%, заявил председатель регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков. Об этом рассказали в администрации. 

Несмотря на снижение общей заболеваемости, продолжим проведение ежедневных "утренних фильтров" в образовательных организациях. Дети и персонал при входе в здание должны проходить обязательную бесконтактную термометрию. 

Александр Жарков, глава комздрава области 

В конце прошлого года в Петербурге наблюдалась подобная тенденция: заболеваемость упала на 8,5% в течение недели. Среди негриппозных вирусов преобладали SARS-CoV-2, риновирусы и парагрипп. 

Фото: Piter.TV

