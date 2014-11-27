Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась на 8,5%

Тем временем в области заболеваемость увеличилась на 21,8% по сравнению с предыдущей неделей.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти заявили, что в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8,5%. Среди негриппозных вирусов преобладают SARS-CoV-2, риновирусы и парагрипп.

Тем временем в области заболеваемость увеличилась на 21,8% по сравнению с предыдущей неделей. При этом эпидемические пороги по совокупному населению не превышены. Коронавирусом стали болеть реже на 33,1%.

В преддверии праздников Роспотребнадзор напоминает, что при появлении любых симптомов респираторного заболевания следует обращаться за медицинской помощью. Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: Piter.TV