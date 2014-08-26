В петербургских больницах ввели ограничения на посещение пациентов

Рост ОРВИ и гриппа привёл к новым правилам в стационарах города.

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга временно ограничили посещения пациентов из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Решение принято на основании предписаний санитарных врачей.

В стационарах Санкт-Петербурга с конца декабря действуют ограничения на допуск посетителей к пациентам. Меры введены в связи с увеличением числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19. Как сообщили 29 декабря в пресс-службе Елизаветинской больницы, запрет на посещение пациентов в стационарных отделениях установлен на основании предписания главного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 декабря текущего года. Исключение предусмотрено только для лиц, осуществляющих уход за лежачими и тяжёлыми пациентами.

В медучреждении уточнили, что передача личных вещей и необходимых предметов пациентам осуществляется по строго установленному порядку с соблюдением противоэпидемических требований. О введении аналогичных ограничений сообщили и в больнице Святого Георгия. Там подчеркнули, что всем посетителям и пациентам рекомендуется использовать медицинские маски на территории учреждения.

В городской больнице № 40 Сестрорецка отметили, что пациенты с признаками гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии принимаются и размещаются отдельно от пациентов с соматическими заболеваниями.

Фото: Piter.TV