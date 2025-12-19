В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 17%

В области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 25,2%.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти поделился статистикой по заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в регионе.

В городе заболевали чаще на 17,1%, при этом эпидемические пороги по совокупному населению не превышены. Заболеваемость коронавирусом выросла на 2,4%. В области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 25,2%, ковидом – на 16,9%.

Настоятельно рекомендуем быть особенно внимательными к состоянию здоровья и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: Piter.TV