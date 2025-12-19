  1. Главная
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 17%
Сегодня, 15:51
В области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 25,2%.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти поделился статистикой по заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в регионе. 

В городе заболевали чаще на 17,1%, при этом эпидемические пороги по совокупному населению не превышены. Заболеваемость коронавирусом выросла на 2,4%. В области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 25,2%, ковидом – на 16,9%. 

Настоятельно рекомендуем быть особенно внимательными к состоянию здоровья и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор рассказал, как избежать взаимодействия с микробами на продуктовых тележках. 

Фото: Piter.TV 

