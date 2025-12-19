Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как избежать взаимодействия с микробами на продуктовых тележках

Прежде всего, рекомендуется дезинфицировать руки специальным средством до входа в торговый зал и после совершения покупок.

Тележки и корзины для продуктов в магазинах представляют собой поверхности, на которых активно размножаются микроорганизмы, способные спровоцировать инфекционные заболевания. Несмотря на это, отказаться от их использования совсем невозможно, но важно соблюдать осторожность. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рекомендует придерживаться трех простых правил безопасной покупки продуктов. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Прежде всего, рекомендуется дезинфицировать руки специальным средством до входа в торговый зал и после совершения покупок. Следует избегать касания лица, особенно зон вокруг глаз, носа и рта, находясь внутри супермаркета. При появлении признаков болезни лучше остаться дома и заказать доставку товаров на дом.

Простое соблюдение перечисленных рекомендаций способно существенно уменьшить вероятность распространения инфекции и сохранить здоровье вам и окружающим.

