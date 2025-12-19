Роспотребнадзор Петербурга напомнил об опасности ботулизма

Особенностью ботулизма является высокая токсичность вырабатываемого бактериями вещества — ботулотоксина, считающегося одним из мощнейших природных ядов.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило население о выявленных случаях заражения ботулизмом в 2025 году. В городе зафиксировано два случая заболевания, один из которых завершился смертью больного. Специалисты напоминают, насколько опасно это тяжелое заболевание, поражающее нервную систему организма.

Особенностью ботулизма является высокая токсичность вырабатываемого бактериями вещества — ботулотоксина, считающегося одним из мощнейших природных ядов. Заражение обычно происходит через употребление инфицированной пищи, что нередко приводит к тяжелым осложнениям и смерти. В соседней Ленинградской области случаи заболевания ботулизмом в прошлом году не были выявлены.

Наиболее опасными источниками инфекции, по мнению санитарных врачей, становятся продукты домашней кулинарии, особенно консервация грибов, овощей, мясных изделий и паштетов собственного изготовления. Среди потенциальных рисков также выделяются домашняя вяленая, копченая или соленая рыба, домашнее сало, мёд, а также фабрично изготовленные консервы с признаками порчи упаковки.

Симптоматика болезни проявляется довольно быстро — спустя несколько часов или максимум пять суток после попадания токсинов в организм. Первые симптомы включают общую слабость, головную боль, головокружения, зрение становится нечётким, возникают трудности с глотанием и речью, появляется дискомфорт в желудке, возникает чувство сильной жажды и сухости во рту.

Санитарные врачи настоятельно призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью при наличии любых подозрительных признаков после потребления сомнительных продуктов питания.

Для предотвращения инфекций рекомендуется внимательно следить за качеством заготовленной еды, не употреблять испорченную продукцию, правильно обрабатывать пищевые продукты перед хранением, избегать покупки домашних деликатесов "с рук" и обязательно выбрасывать любые консервированные изделия с признаками вздутия крышки, даже если внешне продукт выглядит безопасным.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV