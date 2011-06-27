  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор сообщил о снижении активности COVID-19 в мире
Сегодня, 9:10
152
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

По итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев на 4,3%.

Роспотребнадзор сообщил о снижении активности коронавируса во многих регионах мира. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что к апрелю нынешнего года с начала пандемии зарегистрировали боле 787 млн случаев заболевания COVID-19. По итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев на 4,3% в сравнении с прошлой неделей. Также сообщается, что в Европейском регионе зафиксировано снижение на 7,7%, а в Американском регионе показатель упал на 9%.

В Роспотребнадзоре добавили, что в России на протяжении последних трех недель тоже фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели было зафиксировано всего 2,6 тыс. случаев.

Ранее эпидемиолог объяснила, как защититься от оспы обезьян.

Фото: Pixabay.com

Теги: заболеваемость, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии