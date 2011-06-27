Роспотребнадзор сообщил о снижении активности COVID-19 в мире

Роспотребнадзор сообщил о снижении активности коронавируса во многих регионах мира. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что к апрелю нынешнего года с начала пандемии зарегистрировали боле 787 млн случаев заболевания COVID-19. По итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев на 4,3% в сравнении с прошлой неделей. Также сообщается, что в Европейском регионе зафиксировано снижение на 7,7%, а в Американском регионе показатель упал на 9%.

В Роспотребнадзоре добавили, что в России на протяжении последних трех недель тоже фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели было зафиксировано всего 2,6 тыс. случаев.

