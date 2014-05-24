В Петербурге и Ленобласти взлетела заболеваемость ОРВИ

В Северной столице и области специалисты Роспотребнадзора зафиксировали сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Ведомство опубликовало статистику за десятую неделю текущего эпидемиологического сезона.
В Петербурге уровень суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на пять процентов по сравнению с показателями предыдущей семидневки. В Ленинградской области динамика оказалась более выраженной: прирост составил двадцать целых и четыре десятых процента.
Несмотря на негативную тенденцию, в надзорном ведомстве отметили, что эпидемические пороги по совокупному населению в обоих регионах не превышены. Ситуация остается на контроле специалистов.
Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все