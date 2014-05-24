В Петербурге и Ленобласти взлетела заболеваемость ОРВИ

Управление Роспотребнадзора опубликовало свежие данные по респираторным инфекциям. Показатели пошли вверх, однако эпидпороги пока не пройдены.

В Северной столице и области специалисты Роспотребнадзора зафиксировали сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Ведомство опубликовало статистику за десятую неделю текущего эпидемиологического сезона.

В Петербурге уровень суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на пять процентов по сравнению с показателями предыдущей семидневки. В Ленинградской области динамика оказалась более выраженной: прирост составил двадцать целых и четыре десятых процента.

Несмотря на негативную тенденцию, в надзорном ведомстве отметили, что эпидемические пороги по совокупному населению в обоих регионах не превышены. Ситуация остается на контроле специалистов.

Фото: Piter.tv