Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований

Минздрав России исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что наименования убрали из перечня в связи с отменой госрегистрации, прекращением производства или поставок препарата на территорию страны. Распоряжение правительства вступит в силу с 1 марта 2026 года.

При этом в список добавили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они используются при лечении анемии, туберкулеза и различных онкологических заболеваний.

Также сообщается, что из 12 лекарственных препаратов в итоговую версию не вошли препараты для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией.

Ранее Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок.

