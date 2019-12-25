  1. Главная
Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований
Сегодня, 13:45
Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований

Распоряжение правительства вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Минздрав России исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что наименования убрали из перечня в связи с  отменой госрегистрации, прекращением производства или поставок препарата на территорию страны. Распоряжение правительства вступит в силу с 1 марта 2026 года.

При этом в список добавили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они используются при лечении анемии, туберкулеза и различных онкологических заболеваний.

Также сообщается, что из 12 лекарственных препаратов в итоговую версию не вошли препараты для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией.

Ранее Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок.

Фото: Piter.tv

