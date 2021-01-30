ИИ-система ускорит разработку антибиотиков

Математики и биологи из Америки изобрели ИИ-систему, которая может вносить изменения в структуру антибиотиков. Также есть данные, что технология способна повысить эффективность лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университета штата Пенсильвания.

С помощью искусственного интеллекта ученые синтезировали более 100 молекул и оценили их влияние на микробов. Оказалось, что в 85% случаев они подавляли рост бактерий. Некоторые из них демонстрировали поразительные результаты и превосходили оригинальные препараты. Биологи уверены, что разработка поможет человечеству открыть новые антибиотики.

По своей сути, открытие новых антибиотиков сводится к решению проблемы поиска в огромном молекулярном пространстве. Разработанный нами ИИ позволяет значительно более эффективно искать путь через это пространство. Сезар де ла Фуэнте, доцент Университета штата Пенсильвания

