206 препаратов вошли в новый перечень стратегически значимых лекарств в России

Новый список стратегически значимых лекарств сформировали в Правительстве. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте кабмина. Туда вошли 206 препаратов. В частности, речь идёт о вакцинах, которые входят в национальный профилактический календарь, прививках, инфузионных растворах, наркотических анальгетиках, а также лекарствах для лечения опасных инфекций.

В Правительстве уточняют, что препараты, которые находятся в перечне, будут иметь приоритетность при государственных закупках. Благодаря этому удастся повысить независимость России от импортных лекарств, сохранить регулярность и надежность поставок в медучреждения, а также повысить потенциал отечественной фармацевтической промышленности. Полноценный цикл производства таких препаратов должен быть обеспечен на территории страны.

Отметим, что перечень сформировала специальная межведомственная комиссия, в которую входит множество профильных ведомств. В том числе, представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения предложили использовать экспериментальные лекарства без регистрации.

Фото: Freepik