Минздрав предложил использовать экспериментальные лекарства без регистрации

СМИ изучили публикацию в открытом доступе нового законопроекта от профильного ведомства из федерального правительства.

Министерство по здравоохранению предложило дать возможность отечественным клиникам применять экспериментальные лекарства без официальной регистрации. Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из издания "Парламентская газета". В открытом доступе появились документы, которые дают медицинским организациям право на применение для лечения пациентов экспериментальных генотерапевтических препаратов до того момента, как они пройдут государственную регистрацию. В тексте законопроекта от профильного ведомства федерального правительства говорится о том, что расширяются должностные полномочия медицинских организаций по изготовлению и применению экспериментальных препаратов.

Согласно 61 федеральному закону "Об обращении лекарственных средств" клинические испытания нового препарата состоят из трех этапов. Минимальный их срок, как правило, около полугода, верхний предел не установлен. Ну, а что касается вакцины от рака, то поскольку она изготавливается каждый раз заново, отдельно и индивидуально для каждого нового пациента, провести в случае с ней классические клинические испытания и вовсе невозможно. Александр Гинцбург, научный руководитель и экс-директор НИЦЭМ имени Гамалеи

Кроме этого дополнен список лекарств, не подлежащих обязательной государственной регистрации. Чиновники заметили, что к препаратам, ввезенным в страну из-за рубежа для личного пользования граждан, а также фармакологическим субстанциям и препаратам, имеющим в своей основе радиоактивные соединения, присоединятся еще и генотерапевтические лекарственные препараты. Под этот тип препаратов проект вводит отдельный ряд статей, которые наделяют медицинские организации правом проводить их доклинические исследования и экспертизы, применять, хранить и уничтожать. Однако осуществление таких функций в России будет происходить при соблюдении специального порядка и выдаче особых разрешений.

