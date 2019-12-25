Минздрав призвал увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни

Министерство здравоохранении России призвало увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на итовогом заседании коллегии министерства здравоохранения России.

По его словам, этот показатель планируют увеличить в 1,5 раза до 2030 года. Мурашко заявил, что Россия должна выйти на амбициозную траекторию роста в этой сфере. Министр добавил, что здоровье нации формируется не в кабинете врача, а в конкретном доме, дворе, парке.

Глава Минздрава подчеркнул, что врачи должны самым активным образом привлечь муниципальную власть и руководителей предприятий к реальной, измеримой работе по популяризации здорового образа жизни. Отмечается, что по итогам 2025 года доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составила 11,5%.

Фото: Pixabay.com