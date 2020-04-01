В ГД попросили переработать проект рекомендаций по диагностике аутизма

Глава профильного комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо российскому министру по здравоохранению Михаилу Мурашко с просьбой переработать проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению расстройств аутистического спектра (РАС) у детей. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента уточнил, что опубликованный документ широко раскритикован медицинскими работниками, общественными организациями и родителями. В основном замечания связаны с тем, что проект существенно расширяет медикаментозное лечение, в том числе с раннего возраста. При этом рекомендуемые дозы некоторых антипсихотических препаратов в несколько раз превышают существующие клинические рекомендации, поэтому могут пагубно сказаться на состоянии маленьких пациентов.

Прошу также предоставить возможность вывести новый проект на широкое публичное обсуждение с тем, чтобы к его корректировке могли подключиться независимые эксперты-практики из всех субъектов РФ. текст обращения к Минздаву от депутата

Законодатель пояснил, что новый документ от Минздрава России должен акцентироваться на оказании профессиональной медицинской, психологической, педагогической и инклюзивной помощи детям с особенностями развития при второстепенной роли медикаментозного лечения.

