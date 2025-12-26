Минздрав утвердил обновленные условия и порядок формирования больничных
Сегодня, 7:02
48
Минздрав утвердил обновленные условия и порядок формирования больничных

Отмечается, что в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие.

Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ведомственный документ.

Отмечается, что в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие. Такой вариант допустим, если родитель в этот период работает у другого страхователя.

В ведомстве подчеркнули, что это дает больше свободы в совмещении декрета с подработкой в других организациях. При этом человек не рискует потерять страховое обеспечение. Листок нетрудоспособности также смогут получать и самозанятые граждане.

